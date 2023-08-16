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Юрист Соловьёв рассказал о недопустимости школьных поборов

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Анастасия Белоусова
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT рассказал о незаконности школьных поборов.
Юрист Соловьёв рассказал о недопустимости школьных поборов
  • РИА Новости

По словам юриста, финансирование учреждений среднего образования изменилось кардинально. Оно идёт из нескольких источников — федеральное, региональное, муниципальное, собственные средства.

«Сегодня у школ есть всё, чтобы достойно встретить учеников и полностью обеспечить учебный процесс. Регионы в необходимом количестве выделяют деньги на ремонт, замену устаревшего оборудования и укрепляют материально-техническую базу школ. Там, где это не делается, можно говорить о направлении финансирования на другие цели, что наказуемо, или о выборе недобросовестных подрядчиков. И это проблема нерадивого директора школы, а не родителей», — подчеркнул Соловьёв.

По словам эксперта, в некоторых регионах указаниями губернаторов школьные поборы прямо запрещены.

«Необходимо понимать, что мы сами принимаем условия школ о вступительных взносах, сборах на шторы, краску, кулер, мебель, подарки учителям, скоростной интернет и т. д. И в этом случае не нужно путать удобство и дополнительные опции для ребёнка со стремлением приобрести влияющие на учебный процесс вещи», — добавил он.

Соловьёв отметил, что в случае поборов нужно обращаться к директору. Далее, если эффекта нет, — в районный отдел образования, а затем в прокуратуру и к главе муниципалитета.

«Сегодня необходимо вести речь о запрете для разных родительских инициативных групп на любую финансовую деятельность. Ведь подчас именно чрезмерно активные родители ищут возможность подсадить на «финансовую иглу» администрацию учебного заведения, надеясь, что так градус лояльности к их детям существенно повысится, а они будут в курсе всего происходящего в школе. Такое вмешательство в процесс обучения недопустимо», — считает юрист.

Он уточнил, что расходы на кино, экскурсии, театры и пособия не в рамках школьной программы могут осуществляться на средства родителей.

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