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Учитель Игнатов рассказал о неизбежности цифровизации сферы образования

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Ксения Калинкина
Учитель года России — 2018, заместитель директора МГКЭИТ Игнат Игнатов в беседе с RT рассказал, насколько эффективны сервисы, используемые сегодня в сфере школьного образования, а также поделился мнением о неизбежности процесса цифровизации этой области.
Учитель Игнатов рассказал о неизбежности цифровизации сферы образования
  • Gettyimages.ru
  • © Carlos Barquero Perez

По словам Игнатова, большинство сервисов, которые сегодня используются в учебных заведениях, направлены на то, чтобы повысить эффективность образовательного и административного процессов, в частности автоматизировать рутину.

«То, что касается рутинных действий, здесь я выступаю как сторонник грамотной и разумной цифровизации. На мой взгляд, любая цифровизация состоит из трёх слагаемых. Первая — упорядочивание. Прежде чем что-то автоматизировать и цифровизировать, я тщательно разбираю, что я делаю: что я заполняю, кому даю домашнее задание, как с этим работаю, как мне улучшить эту историю. Вторая — автоматизация, программирование. Это самое простое: сначала я понял, что мне нужно сделать, а после автоматизировал. И третья, самая сложная — я сформулировал этот пункт как «просвещение» или «обучение», «формирование культуры использования цифровых сервисов», — добавил он.

Вместе с тем собеседник RT отметил, что технологиями, появляющимися в сфере образования, нужно научиться пользоваться, их постоянно стоит развивать и улучшать. 

«Картина будущего такая, путь тернист... Всё всегда нужно улучшать, но сам по себе принцип, что цифровые сервисы приходят на службу в том числе образования, — это неизбежно, это должно развиваться», — резюмировал Игнатов.

Ранее в Департаменте информационных технологий Москвы рассказали, какие электронные услуги и сервисы запустили в столице для учеников школ и педагогов.

В их число среди прочих вошли электронный дневник «Московской электронной школы» (МЭШ) и «Электронный журнал».

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