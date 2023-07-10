В Москве рассказали о полезных сервисах для учащихся школ и педагогов

В Департаменте информационных технологий Москвы рассказали, какие электронные услуги и сервисы запустили в столице для учеников школ и педагогов.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт мэра и правительства.

Так, электронный дневник «Московской электронной школы» (МЭШ) помогает учащимся всегда быть в курсе расписания и дополнительных занятий. Также благодаря сервису у детей есть возможность читать комментарии учителя, узнать свой средний балл по каждой пройденной теме, получать домашние задания и тематические подборки.

В свою очередь, при помощи сервиса «Электронный журнал» педагоги могут планировать учебную деятельность, выставлять отметки онлайн, контролировать посещаемость, выдавать домашние задания, прикрепляя к ним при необходимости цифровые материалы.

Ранее, по сообщениям RIA56, в школах Оренбургской области 22,6 тысячи выпускников пошли на последние звонки для учащихся девятых классов.