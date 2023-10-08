Президент России Владимир Путин заявил о росте экспортного потенциала агропромышленной отрасли.

«Сегодня наши аграрии обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия. Растёт и экспортный потенциал отрасли», — сказал он.

По словам главы государства, продукция АПК входит в число ключевых статей российского экспорта.

Путин добавил, что российские власти будут решать вопросы по обеспечению фермеров техникой и ГСМ и повышать эффективность инструментов господдержки АПК, включая льготные кредиты и субсидии, заявил президент России Владимир Путин.

Президент поздравил с профессиональным праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Путин отметил, что российский агропромышленный комплекс всегда славился настоящими профессионалами, труд которых заслуженно пользуется почётом и уважением.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев ранее заявил, что, согласно консервативному прогнозу, российская сторона экспортирует продукцию АПК по итогам года на $45 млрд.