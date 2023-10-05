Минсельхоз: Россия экспортирует продукцию АПК по итогам года на $45 млрд
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Соответствующее заявление Патрушев сделал в ходе пленарного заседания на российской агропромышленной выставке «Золотая осень 2023».
По его словам, несмотря на внешнеторговые ограничения, в 2023 году Россия достаточно динамично наращивает поставки продовольствия зарубежным партнерам.
Он отметил, что Россия уже экспортировала продукцию АПК на почти $33 млрд.
«Ожидаем, что по итогам года выйдем на цифры более $45 млрд», — цитирует его ТАСС.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что аграрии планируют собрать около 130 млн т зерновых.