Минсельхоз: Россия экспортирует продукцию АПК по итогам года на $45 млрд

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что, согласно консервативному прогнозу, российская сторона экспортирует продукцию АПК по итогам года на $45 млрд.

Соответствующее заявление Патрушев сделал в ходе пленарного заседания на российской агропромышленной выставке «Золотая осень 2023».

По его словам, несмотря на внешнеторговые ограничения, в 2023 году Россия достаточно динамично наращивает поставки продовольствия зарубежным партнерам.

Он отметил, что Россия уже экспортировала продукцию АПК на почти $33 млрд.

«Ожидаем, что по итогам года выйдем на цифры более $45 млрд», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что аграрии планируют собрать около 130 млн т зерновых.