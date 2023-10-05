Мишустин заявил, что аграрии планируют собрать около 130 млн тонн зерновых
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Он отметил, что в России не ожидается рекордного урожая зерновых, как в прошлом году.
«Но результат всё равно весомый. По предварительным данным — уборочная кампания ещё не везде завершена — планируем собрать около 130 млн т», — приводит РИА Новости слова Мишустина.
Российский премьер подчеркнул, что урожая хватит и для внутреннего потребления, и для выполнения обязательств перед партнёрами.
В августе французское издание Figaro сообщило, что Россия продолжит занимать лидирующую позицию на зерновом рынке, несмотря на проблемы судоходства в Чёрном море.