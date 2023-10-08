Путин: власти России будут повышать эффективность инструментов господдержки АПК

Российские власти будут решать вопросы по обеспечению фермеров техникой и ГСМ и повышать эффективность инструментов господдержки АПК, включая льготные кредиты и субсидии, заявил президент России Владимир Путин.

«Мы будем повышать эффективность инструментов господдержки АПК, включая льготные кредиты и тарифы на перевозку продукции, субсидии и лизинг, программы мелиорации. Обязательно будем решать вопросы, связанные с обеспечением предприятий, фермеров», — сказал он.

Президент поздравил с профессиональным праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Путин отметил, что российский агропромышленный комплекс всегда славился настоящими профессионалами, труд которых заслуженно пользуется почётом и уважением.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев ранее заявил, что, согласно консервативному прогнозу, российская сторона экспортирует продукцию АПК по итогам года на $45 млрд.

По его словам, несмотря на внешнеторговые ограничения, в 2023 году Россия достаточно динамично наращивает поставки продовольствия зарубежным партнёрам.