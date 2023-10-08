Путин поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«Хочу выразить глубокую признательность за ваш напряжённый труд, за любовь к родной земле, за умение добиваться больших результатов, значимых для всей страны. Именно вашими усилиями... наше сельское хозяйство, пищевая промышленность качественно изменились», — сказал он.

Глава государства отметил, что российский агропромышленный комплекс всегда славился настоящими профессионалами, труд которых заслуженно пользуется почётом и уважением.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев ранее заявил, что, согласно консервативному прогнозу, российская сторона экспортирует продукцию АПК по итогам года на $45 млрд.

По его словам, несмотря на внешнеторговые ограничения, в 2023 году Россия достаточно динамично наращивает поставки продовольствия зарубежным партнёрам.