Путин поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником
«Хочу выразить глубокую признательность за ваш напряжённый труд, за любовь к родной земле, за умение добиваться больших результатов, значимых для всей страны. Именно вашими усилиями... наше сельское хозяйство, пищевая промышленность качественно изменились», — сказал он.
Глава государства отметил, что российский агропромышленный комплекс всегда славился настоящими профессионалами, труд которых заслуженно пользуется почётом и уважением.
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев ранее заявил, что, согласно консервативному прогнозу, российская сторона экспортирует продукцию АПК по итогам года на $45 млрд.
По его словам, несмотря на внешнеторговые ограничения, в 2023 году Россия достаточно динамично наращивает поставки продовольствия зарубежным партнёрам.