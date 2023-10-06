RT поговорил с близкими лётчика-предателя Кузьминова и его матери

RT поговорил с близкими лётчика-предателя Максима Кузьминова и его матери Инны. Одна из родственниц перебежчика рассказала, что дед Кузьминова запретил его матери общаться с его отцом и выходить за него замуж, потому что тот сидел в тюрьме и «вроде бы употреблял запрещённые вещества».

Сам отец Кузьминова ранее рассказал RT, что винит мать Кузьминова в том, что тот совершил предательство, угнав вертолёт на Украину.

Ещё одна родственница лётчика отметила, что родители его матери развелись, когда она была ребёнком. Двух старших сестёр и брата забрала её мать, а её саму в девятимесячном возрасте отец отдал на воспитание бабушке.

Во время СВО не было похоже, что Инна сильно переживает, добавила собеседница RT: «Писала, что у Максима всё хорошо — служит, одет, обут... Что ждёт его и волнуется».

Однако в апреле лучшая подруга матери Кузьминова сказала, что потеряла её. Когда родственница военного спросила его об этом, он ответил, что мать уехала в Корею, но давать её телефон не стал.

Друг Инны рассказал RT, что тоже потерял с ней связь в ноябре прошлого года. После побега Кузьминова связаться с ней у него не вышло. Мужчина знал Инну с общежития, где она и познакомилась с отцом Максима. Он отметил, что тому дали года два колонии «за что-то мелкое». После тюрьмы он вернулся к Инне, но та выгнала его за «пьянки».

При этом, по словам отца Кузьминова, когда он вернулся из тюрьмы, то предлагал женщине «жить по Божьим принципам», но она отказалась, сказав, что деньги важнее. После этого он ушёл.

Как ранее узнал RT, уголовное дело в отношении Максима Кузьминова, который угнал российский вертолёт Ми-8 на Украину, будет вести ФСБ.

Сам Кузьминов на Украине дал пресс-конференцию, на которой рассказал, что вместе с ним были ещё двое членов экипажа, не знавших о плане побега. После посадки вертолёта на территории Украины они не захотели сдаваться. Кузьминов, сидевший перед журналистами в футболке с украинским гербом, заявил, что их, «возможно, ликвидировали».

Погибшие российские военные, которые находились в вертолёте, — 28-летний бортовой механик Никита Кирьянов и лётчик-штурман Хушбахт Турсунов.