Песков: окончательный доклад о крушении самолёта Пригожина ещё не представили
- РИА Новости
Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Заключительных выводов и окончательного доклада следователей пока ещё не было», — отметил представитель Кремля
Накануне Путин в ходе заседания клуба «Валдай» прокомментировал авиакатастрофу самолёта, в котором был Пригожин.
Президент рассказал, что, по данным следствия, в телах погибших нашли фрагменты ручных гранат.
Также президент России заявил, что внешнего воздействия на самолёт Пригожина не было.
23 августа в Тверской области около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy.
Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа самолёта Embraer, в котором значился в том числе Евгений Пригожин.
Следственный комитет России установил личности всех десяти погибших при крушении, они соответствуют полётному листу.