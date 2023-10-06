Песков: окончательный доклад о крушении самолёта Пригожина ещё не представили

Окончательный доклад по расследованию крушения самолёта, в котором находился Евгений Пригожин, ещё не представили.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Заключительных выводов и окончательного доклада следователей пока ещё не было», — отметил представитель Кремля

Накануне Путин в ходе заседания клуба «Валдай» прокомментировал авиакатастрофу самолёта, в котором был Пригожин.

Президент рассказал, что, по данным следствия, в телах погибших нашли фрагменты ручных гранат.

Также президент России заявил, что внешнего воздействия на самолёт Пригожина не было.

23 августа в Тверской области около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy.

Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа самолёта Embraer, в котором значился в том числе Евгений Пригожин.

Следственный комитет России установил личности всех десяти погибших при крушении, они соответствуют полётному листу.