Путин заявил, что внешнего воздействия на самолёт Пригожина не было
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Об этом он сказал на заседании клуба «Валдай».
«Внешнего воздействия на самолёт не было, это уже установленный факт», — заявил президент.
Он добавил, что об этом говорят результаты экспертизы, проведённой Следственным комитетом России.
23 августа в Тверской области около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy.
Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа самолёта Embraer, в котором значился в том числе Евгений Пригожин.
Следственный комитет России установил личности всех десяти погибших при крушении, они соответствуют полётному листу.