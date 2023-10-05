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Путин заявил, что внешнего воздействия на самолёт Пригожина не было

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Российский президент Владимир Путин заявил, что внешнего воздействия на самолёт, в котором находился Евгений Пригожин, не было.
Путин заявил, что внешнего воздействия на самолёт Пригожина не было
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом он сказал на заседании клуба «Валдай».

«Внешнего воздействия на самолёт не было, это уже установленный факт», — заявил президент.

Он добавил, что об этом говорят результаты экспертизы, проведённой Следственным комитетом России.

23 августа в Тверской области около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy.

Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа самолёта Embraer, в котором значился в том числе Евгений Пригожин.

Следственный комитет России установил личности всех десяти погибших при крушении, они соответствуют полётному листу.

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