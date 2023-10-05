Путин об авиакатастрофе самолёта Пригожина: в телах нашли фрагменты гранат
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Об этом он заявил на заседании клуба «Валдай».
«Руководитель Следственного комитета докладывал буквально на днях: в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат», — сказал Путин.
Также президент России заявил, что внешнего воздействия на самолёт Пригожина не было.
23 августа в Тверской области около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy.
Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа самолёта Embraer, в котором значился в том числе Евгений Пригожин.
Следственный комитет России установил личности всех десяти погибших при крушении, они соответствуют полётному листу.