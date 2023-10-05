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Путин об авиакатастрофе самолёта Пригожина: в телах нашли фрагменты гранат

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Президент России Владимир Путин, комментируя авиакатастрофу самолёта, в котором находился Евгений Пригожин, заявил, что в телах погибших нашли фрагменты ручных гранат.
Путин об авиакатастрофе самолёта Пригожина: в телах нашли фрагменты гранат
  • kremlin.ru

Об этом он заявил на заседании клуба «Валдай».

«Руководитель Следственного комитета докладывал буквально на днях: в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат», — сказал Путин. 

Также президент России заявил, что внешнего воздействия на самолёт Пригожина не было.

23 августа в Тверской области около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy.

Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа самолёта Embraer, в котором значился в том числе Евгений Пригожин.

Следственный комитет России установил личности всех десяти погибших при крушении, они соответствуют полётному листу.

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