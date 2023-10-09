В России предложили организовать бесплатное питание для детей-инвалидов в школе

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть вопрос внесения изменений в федеральное законодательство, предусматривающих организацию питания детей-инвалидов в образовательных организациях за счёт бюджета. Копия обращения на имя депутата Госдумы Яны Лантратовой имеется в распоряжении RT.

Как пояснила Волынец, федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» установлено, что обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), не проживающие в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием за счёт бюджетных средств.

Кроме того, она добавила, что ребёнок с ОВЗ имеет недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтверждённые психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.

При этом дети с ОВЗ одновременно могут иметь инвалидность, однако дети-инвалиды не могут быть причислены к этой категории, подчеркнула собеседница RT.

Из изложенного следует, что дети-инвалиды без ограничения возможностей здоровья не имеют права на бесплатное питание.

«В этой связи в целях защиты прав детей-инвалидов прошу вас, уважаемая Яна Валерьевна, рассмотреть вопрос внесения изменений в федеральное законодательство, предусматривающих организацию питания детей-инвалидов в образовательных организациях начального, основного и среднего общего образования за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета», — говорится в тексте обращения.

Ранее Волынец предложила выплачивать детское пособие на ребёнка-инвалида независимо от дохода и критериев нуждаемости семьи.