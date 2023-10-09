Узнать больше

В России предложили организовать бесплатное питание для детей-инвалидов в школе

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть вопрос внесения изменений в федеральное законодательство, предусматривающих организацию питания детей-инвалидов в образовательных организациях за счёт бюджета. Копия обращения на имя депутата Госдумы Яны Лантратовой имеется в распоряжении RT.
В России предложили организовать бесплатное питание для детей-инвалидов в школе
  • РИА Новости

Как пояснила Волынец, федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» установлено, что обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), не проживающие в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием за счёт бюджетных средств.

Кроме того, она добавила, что ребёнок с ОВЗ имеет недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтверждённые психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.

При этом дети с ОВЗ одновременно могут иметь инвалидность, однако дети-инвалиды не могут быть причислены к этой категории, подчеркнула собеседница RT. 

Из изложенного следует, что дети-инвалиды без ограничения возможностей здоровья не имеют права на бесплатное питание. 

«В этой связи в целях защиты прав детей-инвалидов прошу вас, уважаемая Яна Валерьевна, рассмотреть вопрос внесения изменений в федеральное законодательство, предусматривающих организацию питания детей-инвалидов в образовательных организациях начального, основного и среднего общего образования за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета», — говорится в тексте обращения. 

Ранее Волынец предложила выплачивать детское пособие на ребёнка-инвалида независимо от дохода и критериев нуждаемости семьи. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить