При начислении пособия на ребёнка-инвалида предложили не учитывать доход семьи

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец предложила выплачивать детское пособие на ребёнка-инвалида независимо от дохода и критериев нуждаемости семьи. Копия обращения на имя первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой есть в распоряжении RT.

Как напомнила Волынец, право на получение этого пособия определяется с применением комплексной оценки нуждаемости семьи.

Она добавила, что оцениваются доходы, имущественная обеспеченность, а также занятость трудоспособных членов семьи или объективные причины её отсутствия.

При этом, по мнению собеседницы RT, для семей, воспитывающих ребёнка-инвалида, необходимо сделать исключение как для особо нуждающихся в дополнительной поддержке государства и не учитывать их уровень дохода и критерии нуждаемости.

«Предлагаемые поправки выработаны с учётом позиции родительского сообщества и направлены на гармонизацию подходов, применяемых при комплексной оценке нуждаемости, равно как и на повышение качества жизни семей, ухаживающих за ребёнком-инвалидом», — говорится в тексте обращения.

Волынец пояснила, что решение сделает доступнее выплату для таких семей.

Важным условием, по её словам, является тот факт, что ребёнок должен воспитываться в семье, а не в интернате.

В своём обращении детский омбудсмен предложила рассмотреть вопрос о внесении изменений в постановление правительства «О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка», которые позволят не учитывать доход от трудовой деятельности членов семьи, воспитывающих ребёнка-инвалида, при расчёте и назначении единого пособия.

Ранее Волынец предложила предусмотреть заключение договора на оказание всесторонней комплексной адресной социальной поддержки беременной женщине, находящейся в трудной жизненной ситуации и изъявившей желание сделать аборт.