Узнать больше

При начислении пособия на ребёнка-инвалида предложили не учитывать доход семьи

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец предложила выплачивать детское пособие на ребёнка-инвалида независимо от дохода и критериев нуждаемости семьи. Копия обращения на имя первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой есть в распоряжении RT.
При начислении пособия на ребёнка-инвалида предложили не учитывать доход семьи
  • РИА Новости

Как напомнила Волынец, право на получение этого пособия определяется с применением комплексной оценки нуждаемости семьи.

Она добавила, что оцениваются доходы, имущественная обеспеченность, а также занятость трудоспособных членов семьи или объективные причины её отсутствия.

При этом, по мнению собеседницы RT, для семей, воспитывающих ребёнка-инвалида, необходимо сделать исключение как для особо нуждающихся в дополнительной поддержке государства и не учитывать их уровень дохода и критерии нуждаемости. 

«Предлагаемые поправки выработаны с учётом позиции родительского сообщества и направлены на гармонизацию подходов, применяемых при комплексной оценке нуждаемости, равно как и на повышение качества жизни семей, ухаживающих за ребёнком-инвалидом», — говорится в тексте обращения.

Волынец пояснила, что решение сделает доступнее выплату для таких семей. 

Важным условием, по её словам, является тот факт, что ребёнок должен воспитываться в семье, а не в интернате. 

В своём обращении детский омбудсмен предложила рассмотреть вопрос о внесении изменений в постановление правительства «О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка», которые позволят не учитывать доход от трудовой деятельности членов семьи, воспитывающих ребёнка-инвалида, при расчёте и назначении единого пособия.

Ранее Волынец предложила предусмотреть заключение договора на оказание всесторонней комплексной адресной социальной поддержки беременной женщине, находящейся в трудной жизненной ситуации и изъявившей желание сделать аборт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить