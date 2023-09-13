В России призвали оказывать соцподдержку женщинам для сохранения беременности

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила предусмотреть заключение договора на оказание всесторонней комплексной адресной социальной поддержки беременной женщине, находящейся в трудной жизненной ситуации и изъявившей желание сделать аборт.

Копия обращения на имя первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой имеется в распоряжении RT.

Как напомнила Волынец, государство предоставило женщинам свободу выбора, вынашивать ребёнка или нет, исходя из своих социальных, финансовых, физических, психологических возможностей.

«Вместе с тем наша задача — поддержать будущую маму, оказавшуюся в трудной жизненной ситуации, подарить ей счастье материнства. Для решения задачи нужны срочные действенные и разноплановые меры», — подчеркнула собеседница RT.

По её словам, одной из таких мер может стать разработка законопроекта, которым будет предусмотрено заключение договора на оказание всесторонней комплексной адресной социальной поддержки беременной женщине, находящейся в трудной жизненной ситуации и изъявившей желание сделать аборт.

Поддержка, согласно инициативе Волынец, будет включать предоставление временного жилья на необходимый период, содействие в трудоустройстве, предоставление питания, одежды, медикаментов, сопровождение социальными службами, оказание психологической помощи будущей маме и помощь с ребёнком.

При этом, как подчеркнула детский омбудсмен, после родов женщина может передумать и остаться вместе с ребёнком, не отказываться от него — всё это должно быть предусмотрено в предлагаемом законе.

«Прошу вас разработать и вынести на голосование данный законопроект. Закон станет очередным важным шагом для принятия положительного решения граждан России о наступлении и сохранении беременности, в повышении престижа семей с детьми и уверенности в государственной поддержке в этот непростой для каждой семьи период», — говорится в обращении.

Ранее Волынец предложила рассмотреть вопрос о выдаче ежегодного школьного сертификата в размере 20 тыс. рублей для родителей детей, обучающихся в государственных (муниципальных) образовательных организациях.