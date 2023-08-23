Родителям школьников хотят ежегодно выдавать сертификат на 20 тысяч рублей

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть вопрос о выдаче ежегодного школьного сертификата в размере 20 тыс. рублей для родителей детей, обучающихся в государственных (муниципальных) образовательных организациях.

Копия обращения на имя первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой есть в распоряжении RT.

Как заявила Волынец, по данным Росстата, в 2022 году собрать ребёнка в школу стоило 22,3 тыс. рублей для мальчика и 26,8 тыс. рублей — для девочки.

По её словам, в некоторых субъектах России предусмотрены выплаты для покупки школьных принадлежностей, но не все регионы имеют возможность поддержать семьи в период подготовки детей к школе.

Кроме того, как напомнила детский омбудсмен, в 2021 году был подписан указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в семьях с детьми школьного возраста (от шести до восемнадцати лет).

Данная мера стала значимой поддержкой для семьи в важный период не только для родителей, но и для самого ребёнка, подчеркнула собеседница RT.

«Прошу вас, уважаемая Татьяна Викторовна, рассмотреть вопрос о разработке законопроекта, согласно которому ежегодно родителям будет предоставляться сертификат на подготовку к школе (одежда, письменные принадлежности, дополнительные учебные материалы, школьная сумка) на сумму 20 тыс. рублей на каждого школьника», — говорится в тексте обращения.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить целесообразность создания и внедрения института уполномоченного по вопросам школьного обучения, или школьного омбудсмена.