Узнать больше

Родителям школьников хотят ежегодно выдавать сертификат на 20 тысяч рублей

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть вопрос о выдаче ежегодного школьного сертификата в размере 20 тыс. рублей для родителей детей, обучающихся в государственных (муниципальных) образовательных организациях.
Родителям школьников хотят ежегодно выдавать сертификат на 20 тысяч рублей
  • РИА Новости

Копия обращения на имя первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой есть в распоряжении RT.

Как заявила Волынец, по данным Росстата, в 2022 году собрать ребёнка в школу стоило 22,3 тыс. рублей для мальчика и 26,8 тыс. рублей — для девочки. 

По её словам, в некоторых субъектах России предусмотрены выплаты для покупки школьных принадлежностей, но не все регионы имеют возможность поддержать семьи в период подготовки детей к школе.

Кроме того, как напомнила детский омбудсмен, в 2021 году был подписан указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в семьях с детьми школьного возраста (от шести до восемнадцати лет).

Данная мера стала значимой поддержкой для семьи в важный период не только для родителей, но и для самого ребёнка, подчеркнула собеседница RT.

«Прошу вас, уважаемая Татьяна Викторовна, рассмотреть вопрос о разработке законопроекта, согласно которому ежегодно родителям будет предоставляться сертификат на подготовку к школе (одежда, письменные принадлежности, дополнительные учебные материалы, школьная сумка) на сумму 20 тыс. рублей на каждого школьника», — говорится в тексте обращения.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить целесообразность создания и внедрения института уполномоченного по вопросам школьного обучения, или школьного омбудсмена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить