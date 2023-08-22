В России предложили ввести должность школьного омбудсмена

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить целесообразность создания и внедрения института уполномоченного по вопросам школьного обучения, или школьного омбудсмена. Копия обращения на имя секретаря Общественной палаты России Лидии Михеевой есть в распоряжении RT.

«Мы часто становимся свидетелями и даже участниками различных резонансных происшествий и конфликтов, которые происходят в школьной среде», — пояснил Ветров.

По его словам, ученики, родители и педагоги часто нуждаются в общественном арбитре, который мог бы стать звеном, «гасившим конфликтные ситуации» до того, как они становились бы достоянием общественности или предметом правового или судебного разбирательства.

«Учитывая общественный запрос и актуальность проблемы, прошу вас оценить целесообразность создания и внедрения в нашей стране института уполномоченного по вопросам школьного обучения, или школьного омбудсмена, — говорится в тексте обращения.

По мнению собеседника RT, этот шаг сделает отечественное образование «более транспарентным, бесконфликтным и поможет всем сторонам находить общий язык и понимание в сложных ситуациях».

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил считать участие родителей в торжественных школьных линейках уважительной причиной отсутствия на рабочем месте.