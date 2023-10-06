Врач Алиев: ребёнка следует водить на приём к стоматологу с двух лет
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К двум годам у ребёнка сформировано до 20 молочных зубов, сообщил он в разговоре с «Газетой.Ru».
Врач сможет определить, ровно ли растут зубы, какой нужен уход. Также по состоянию зубов стоматолог расскажет о необходимых процедурах.
К примеру, детям, как правило, необходима периодическая профессиональная чистка, так как сами они ещё не могут чистить зубы качественно.
Алиев посоветовал учить ребёнка правильно пользоваться зубной щёткой и зубной нитью, с раннего детства рассказывать детям о вреде сахара.
Ранее врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент» Диана Левчук рассказала, в каких случаях зуб лучше удалить, а в каких — стоит лечить.