Врач Алиев: ребёнка следует водить на приём к стоматологу с двух лет

Врач-имплантолог, ортопед, главный врач сети стоматологических клиник «Эстет» Сабит Алиев посоветовал регулярно показывать ребёнка стоматологу, начиная с двухлетнего возраста.

К двум годам у ребёнка сформировано до 20 молочных зубов, сообщил он в разговоре с «Газетой.Ru».

Врач сможет определить, ровно ли растут зубы, какой нужен уход. Также по состоянию зубов стоматолог расскажет о необходимых процедурах.

К примеру, детям, как правило, необходима периодическая профессиональная чистка, так как сами они ещё не могут чистить зубы качественно.

Алиев посоветовал учить ребёнка правильно пользоваться зубной щёткой и зубной нитью, с раннего детства рассказывать детям о вреде сахара.

Ранее врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент» Диана Левчук рассказала, в каких случаях зуб лучше удалить, а в каких — стоит лечить.