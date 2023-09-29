Стоматолог Левчук рассказала, в каких случаях удаление зуба неизбежно

Врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент» Диана Левчук рассказала, в каких случаях зуб лучше удалить, а в каких — стоит лечить. По её словам, выбор предоставляется пациенту.

«Но клинический опыт, знание анатомии и просто здравый смысл подсказывает, что за зуб стоит бороться, потому что собственный зуб всегда лучше искусственного», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

По её словам, для удаления зуба есть и конкретные показания — например, если он разрушен ниже уровня десны, если есть перелом корня, если зуб имеет подвижность третьей или четвёртой степени, если корень имеет кисту, которую невозможно удалить, а также при абсцессе или остеомиелите.

«Удалять зуб стоит только в том случае, если спасти его невозможно. А своевременное обращение к стоматологу либо позволит вам спасти зуб, либо уменьшит последствия от его потери», — добавила Левчук.

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