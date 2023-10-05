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Врач Михалёва: готовые завтраки и соки лучше исключить из детского рациона

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Детский врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» для детей кандидат медицинских наук Оксана Михалёва перечислила вредные продукты, которые родители наиболее часто дают своим детям. В их числе соки и готовые завтраки.
Врач Михалёва: готовые завтраки и соки лучше исключить из детского рациона
  • Gettyimages.ru
  • © RJW

Прежде всего, для здоровья детей вредны сладкие молочные продукты: йогурты, молочные коктейли промышленного изготовления, творожные массы, глазированные сырки, поделилась врач в интервью с «Газетой.Ru».

По её словам, такие продукты содержат большое количество сахара, консервантов, стабилизаторов, красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса и других добавок.

По её словам, также лучше исключить из детского рациона фруктовые соки промышленного изготовления и готовые завтраки, в которых содержится большое количество «быстрых» калорий и сахара вместо витаминов и минералов, как показано в рекламе.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.

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