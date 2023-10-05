Врач Михалёва: готовые завтраки и соки лучше исключить из детского рациона
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Прежде всего, для здоровья детей вредны сладкие молочные продукты: йогурты, молочные коктейли промышленного изготовления, творожные массы, глазированные сырки, поделилась врач в интервью с «Газетой.Ru».
По её словам, такие продукты содержат большое количество сахара, консервантов, стабилизаторов, красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса и других добавок.
По её словам, также лучше исключить из детского рациона фруктовые соки промышленного изготовления и готовые завтраки, в которых содержится большое количество «быстрых» калорий и сахара вместо витаминов и минералов, как показано в рекламе.
Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.