В ФМБА заявили о росте количества донаций крови в России за 8 месяцев 2023 года

Пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) заявила RT о росте количества донаций крови в России за восемь месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

«Анализируя итоги деятельности учреждений службы крови субъектов Российской Федерации за восемь месяцев 2023 года, отмечаем прирост количества донаций крови и её компонентов в целом по Российской Федерации на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Численность доноров крови и (или) её компонентов в целом по России остаётся на прежнем уровне и составляет 1 081 611 человек», — рассказали в ФМБА.

В ведомстве отмечают, что положительная динамика показателей деятельности учреждений службы крови связана с проведением масштабной слаженной работы федеральных органов исполнительной власти, учреждений службы крови, некоммерческих организаций и доноров.

«За восемь месяцев 2023 года отмечается наибольший прирост числа доноров и количества донаций крови и её компонентов в следующих регионах Российской Федерации: Севастополь — на 15%; Амурская область, Тверская область, Республика Хакасия — на 10%; Архангельская область, Волгоградская область, Республика Адыгея — на 9%; Владимирская область, Пензенская область — на 8%, Курская область, Новгородская область, Тамбовская область — на 7%», — уточнили в ведомстве.

Также отмечается, что количество лиц, награждённых нагрудным знаком «Почетный донор России», которым назначена ежегодная денежная выплата, в настоящий момент составляет 578 285.

Ранее в пресс-службе ФМБА рассказали RT, что в настоящее время в Федеральном регистре доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток содержится информация почти о 205 тыс. доноров.