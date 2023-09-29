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В Союзе мукомолов допустили, что ржаного хлеба может стать меньше обычного

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В России урожай ржи в 2023 году составит 1,8 млн т, есть вероятность, что в результате ржаного хлеба может быть выпущено меньше, чем обычно, считает президент Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко. Он напомнил, что бородинский хлеб стоит дороже высококачественных сортов пшеничного хлеба за счёт стоимости сырья.
В Союзе мукомолов допустили, что ржаного хлеба может стать меньше обычного
  • Gettyimages.ru

Его слова приводит Интерфакс.

«В этом году у нас предполагается урожай ржи в 1,8 млн т, ржи 1—3 классов ожидается под 97%. Правда, 59% из этого объёма — рожь 3 класса», — сказал он на брифинге.

По его словам, «ржаной муки производится всего 10% в соотношении с пшеничной».

«Мы сталкиваемся с ситуацией, когда либо ржаного хлеба у нас не будет в достаточных количествах, либо он станет — я использую такой термин — псевдореликтом», — добавил Свириденко.

В августе Министерство сельского хозяйства заявило, что информация о существенном росте цен на хлеб не соответствует действительности.

23 августа Федеральная антимонопольная служба сообщила, что около 30 торговых сетей из 25 регионов России приняли добровольные обязательства по ограничению наценок на уровне не более 5% от закупочной цены на некоторые социально значимые товары.

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