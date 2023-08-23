ФАС проконтролирует ограничение наценок на социально значимые товары
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте службы.
К таким продуктам относятся хлеб, молоко, сахар, мясо птицы, куриные яйца, гречневая крупа, подсолнечное масло, овощи «борщевого набора» и другое. В ФАС отметили, что инициатива по ограничению наценок поможет повысить доступность продукции для граждан.
«Антимонопольное ведомство проконтролирует исполнение ретейлерами взятых на себя добровольных обязательств», — пишет ведомство.
Ранее сообщалось, что ФАС направила запросы трём крупнейшим производителям мяса птицы для проверки обоснованности оптово-отпускных цен.