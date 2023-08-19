В ФАС России анонсировали проверку обоснованности цен на мясо птицы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы трём крупнейшим производителям мяса птицы для проверки обоснованности оптово-отпускных цен.

Кроме того, как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, запросы отправлены производителям кормов для животных и представителям отраслевых ассоциаций.

«Двум производителям мяса птицы были выданы предписания по результатам совершения сделок на рынке», — добавили в ФАС.

В октябре Федеральная антимонопольная служба признала оператора МТС виновным в нарушении антимонопольного законодательства, так как, по мнению ведомства, он необоснованно повысил цены на услуги для своих абонентов.