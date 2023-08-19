В ФАС России анонсировали проверку обоснованности цен на мясо птицы
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Кроме того, как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, запросы отправлены производителям кормов для животных и представителям отраслевых ассоциаций.
«Двум производителям мяса птицы были выданы предписания по результатам совершения сделок на рынке», — добавили в ФАС.
В октябре Федеральная антимонопольная служба признала оператора МТС виновным в нарушении антимонопольного законодательства, так как, по мнению ведомства, он необоснованно повысил цены на услуги для своих абонентов.