ФАС признала МТС виновной в нарушении законодательства и предписала снизить тарифы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала оператора МТС виновным в нарушении антимонопольного законодательства, так как, по мнению ведомства, он необоснованно повысил цены на услуги для своих абонентов.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Компания в январе 2022 года повысила стоимость услуг сотовой связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5 %, обосновав это ростом своих затрат. При этом подтверждений роста расходов в объёме, достаточном для обоснования повышения тарифов, оператор в адрес ведомства не представил», — отметили в ФАС.

При этом ведомство добавило, что позднее МТС повторно повысил стоимость для части тарифов в августе 2022 года в среднем на 8,4%, а уже в сентябре и октябре 2022 года оператор повысил стоимость для всех оставшихся тарифов в среднем на 9,7%.

«Таким образом, общее повышение тарифов для 28 млн абонентов в 2022 году составило более 20% при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5%», — подчеркнули в ФАС.

После изучения ситуации ведомство пришло к выводу, что данные повышения не имеют технологического, экономического и иного обоснования и нарушают антимонопольное законодательство, в связи с чем МТС предписали снизить тарифы.

Ранее сообщалось, что ФАС проведёт проверку обоснованности изменения стоимости спецодежды и снаряжения.