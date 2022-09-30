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ФАС проведёт проверку обоснованности изменения стоимости спецодежды и снаряжения

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведёт проверку обоснованности изменения цен на спецодежду и снаряжение в связи с поступающими жалобами на рост стоимости военной экипировки и иной армейской продукции.
ФАС проведёт проверку обоснованности изменения стоимости спецодежды и снаряжения
  • Gettyimages.ru

«ФАС России проводит анализ обоснованности изменения стоимости этой продукции», — говорится в сообщении.

Служба направила запросы в торговые сети «Военторг», «Спортмастер» и HAKKI с требованием предоставить необходимую информацию.

Ранее на официальном интернет-портале «Объясняем.рф» сообщалось, что российские граждане, которых призвали в рамках частичной мобилизации, могут при желании взять с собой элементы экипировки, но только самое необходимое.

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