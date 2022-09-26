«Объясняем.рф»: мобилизованные россияне могут взять с собой элементы экипировки

Российские граждане, которых призвали в рамках частичной мобилизации, могут при желании взять с собой элементы экипировки, но только самое необходимое.

Об этом сообщается на официальном интернет-портале «Объясняем.рф».

Отмечается, что при желании мобилизованные могут взять с собой предметы личной гигиены, термобельё, батарейки, фонарик, походную сидушку, подшлемник, тактические перчатки, теплоиды и мультитул.

«Мобилизованный также может брать с собой элементы экипировки, однако Минобороны рекомендует взять только самое необходимое», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что мобилизованные получают обмундирование после прибытия в войсковую часть. Кроме того, мобилизованные будут обеспечены необходимыми предметами личной гигиены, добавили на портале.

Ранее сообщалось, что подпавшим под частичную мобилизацию россиянам разрешили иметь при себе кнопочные телефоны как альтернативу запрещённым смартфонам.