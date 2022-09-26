военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Объясняем.рф»: мобилизованные россияне могут взять с собой элементы экипировки

Короткая ссылка
Российские граждане, которых призвали в рамках частичной мобилизации, могут при желании взять с собой элементы экипировки, но только самое необходимое.
«Объясняем.рф»: мобилизованные россияне могут взять с собой элементы экипировки
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном интернет-портале «Объясняем.рф».

Отмечается, что при желании мобилизованные могут взять с собой предметы личной гигиены, термобельё, батарейки, фонарик, походную сидушку, подшлемник, тактические перчатки, теплоиды и мультитул. 

«Мобилизованный также может брать с собой элементы экипировки, однако Минобороны рекомендует взять только самое необходимое», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что мобилизованные получают обмундирование после прибытия в войсковую часть. Кроме того, мобилизованные будут обеспечены необходимыми предметами личной гигиены, добавили на портале.

Ранее сообщалось, что подпавшим под частичную мобилизацию россиянам разрешили иметь при себе кнопочные телефоны как альтернативу запрещённым смартфонам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить