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Частично мобилизованным россиянам разрешили иметь при себе кнопочные телефоны

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Попавшим под частичную мобилизацию россиянам разрешили иметь при себе кнопочные телефоны как альтернативу запрещённым смартфонам.

«Из соображений безопасности пользоваться на территории воинских частей телефонами с расширенными мультимедийными возможностями (смартфонами) запрещено. Можно взять с собой в часть простой, «кнопочный» телефон», — говорится в сообщении портала «Объясняем.рф».

Отмечается, что гаджет будет находиться на хранении в установленном месте и выдаваться военнослужащему согласно распорядку дня. 

В местах дислокации войск запрещено осуществлять фото- и видеосъёмку.

Ранее сообщалось, что Общероссийский народный фронт откроет во всех регионах России центры помощи гражданам, чьи права были нарушены в ходе проведения частичной мобилизации.

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