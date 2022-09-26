Частично мобилизованным россиянам разрешили иметь при себе кнопочные телефоны

Попавшим под частичную мобилизацию россиянам разрешили иметь при себе кнопочные телефоны как альтернативу запрещённым смартфонам.

«Из соображений безопасности пользоваться на территории воинских частей телефонами с расширенными мультимедийными возможностями (смартфонами) запрещено. Можно взять с собой в часть простой, «кнопочный» телефон», — говорится в сообщении портала «Объясняем.рф».

Отмечается, что гаджет будет находиться на хранении в установленном месте и выдаваться военнослужащему согласно распорядку дня.

В местах дислокации войск запрещено осуществлять фото- и видеосъёмку.

Ранее сообщалось, что Общероссийский народный фронт откроет во всех регионах России центры помощи гражданам, чьи права были нарушены в ходе проведения частичной мобилизации.