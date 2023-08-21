Минсельхоз опроверг сообщения о росте цен на хлеб в России

Министерство сельского хозяйства России заявило, что информация о существенном росте цен на хлеб не соответствует действительности.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

По данным агентства, в Минсельхозе ожидают, что динамика цен на хлеб в 2023 году не превысит уровень общей инфляции.

«Распространяемая информация о существенном росте цен на хлеб не имеет ничего общего с действительностью», — говорится в заявлении.

Ранее в Минпромторге сообщили, что региональные торговые сети присоединятся к механизму добровольного ограничения наценки в магазинах на основные социально значимые продукты.