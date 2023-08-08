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Минпромторг: региональные ретейлеры добровольно ограничат наценки на некоторые продукты

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Российские региональные торговые сети присоединятся к механизму добровольного ограничения наценки в магазинах на основные социально значимые продукты.
Минпромторг: региональные ретейлеры добровольно ограничат наценки на некоторые продукты
  • Gettyimages.ru
  • © mediaphotos

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минпромторг.

Сообщается, что речь идёт о сезонных овощах, сахаре, хлебе, а также молочной продукции.

«Такое предложение прозвучало на рабочем совещании Минпромторга России с представителями торговых сетей, заинтересованных ФОИВов (федеральных органов исполнительной власти. — RT) и экспертами», — сообщило ведомство.

В министерстве напомнили, что раньше систему добровольного ограничения наценки ввели и сейчас успешно применяют крупные федеральные торговые сети. В их число входят магазины сети «Магнит», компании X5 Group и другие.

Ранее Министерство здравоохранения России поддержало увеличение акцизов на табачную продукцию дороже 200 рублей.

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