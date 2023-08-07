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Минздрав России поддержал меру по увеличению акцизов на сигареты дороже 200 рублей

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Министерство здравоохранения России поддержало увеличение акцизов на табачную продукцию, цена которой превышает 200 рублей.
Минздрав России поддержал меру по увеличению акцизов на сигареты дороже 200 рублей
  • РИА Новости

Об этом рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов в интервью газете «Ведомости».

«Минздравом поддержан предложенный Минфином подход, согласно которому предполагается внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части увеличения акцизов на сигареты и папиросы, стоимость одной пачки которых превышает 200 рублей, и повышения ставки акцизов на сигары на 30%», — поделился Кузнецов.

По его словам, повышение цен на сигареты и табачную продукцию способствует значительному снижению потребления табака, а также увеличению поступлений в государственный бюджет.

Он заверил, что прибыль от увеличения акцизов будет направляться на «борьбу с гепатитом C».

Ранее сообщалось, что продажи сигарет, стиков, вейпов, а также электронных нагревателей табака упали за год в России.

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