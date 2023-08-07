Минздрав России поддержал меру по увеличению акцизов на сигареты дороже 200 рублей

Министерство здравоохранения России поддержало увеличение акцизов на табачную продукцию, цена которой превышает 200 рублей.

Об этом рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов в интервью газете «Ведомости».

«Минздравом поддержан предложенный Минфином подход, согласно которому предполагается внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части увеличения акцизов на сигареты и папиросы, стоимость одной пачки которых превышает 200 рублей, и повышения ставки акцизов на сигары на 30%», — поделился Кузнецов.

По его словам, повышение цен на сигареты и табачную продукцию способствует значительному снижению потребления табака, а также увеличению поступлений в государственный бюджет.

Он заверил, что прибыль от увеличения акцизов будет направляться на «борьбу с гепатитом C».

Ранее сообщалось, что продажи сигарет, стиков, вейпов, а также электронных нагревателей табака упали за год в России.