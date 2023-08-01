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Аналитики отметили падение продаж сигарет и вейпов за год в России

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Анастасия Румянцева
В России за год упали продажи сигарет, электронных нагревателей табака, стиков и вейпов. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Такском», которая имеется в распоряжении RT.
Аналитики отметили падение продаж сигарет и вейпов за год в России
  • РИА Новости

Отмечается, что средняя цена на сигареты в 2023 году составила 185 рублей. Согласно статистике, она выросла на 12%, а продажи упали на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

При этом средняя цена на электронный нагреватель табака снизилась до 990 рублей, а продажи упали на 1%, подчёркивается в исследовании. 

Средняя цена на стики для системы нагревания табака выросла до 204 рублей, продажи таких товаров упали на 1%.

Как выяснили аналитики, средняя цена на одноразовые электронные сигареты (вейпы) в 2023 году выросла до 989 рублей, а продажи упали на 16% по сравнению с прошлым годом.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев подчеркнул в беседе с RT, что на падение продаж повлияла политика по борьбе с табакокурением, проводимая государством.

«Всё идёт в общем русле борьбы за здоровый образ жизни людей и за сохранность чистоты городских улиц и городских площадей. Да, это общегосударственная политика, которая совершенно твёрдо опирается на статистику, что табакокурение (вейпы сюда относятся) отравляющим образом воздействует на организм. Всё вместе — повышение цены, запрет на курение в определённых местах и пропаганда здорового образа жизни — всё вместе сработало и проводит к тому, что снижается уровень потребления», — объяснил аналитик. 

Комментируя рост цены на сигареты, Беляев отметил влияние акцизов.

«С одной стороны, это сбор в бюджет — и в том числе это и значительная часть в русле борьбы за здоровый образ жизни. Повышение цены может снижать потребление», — заключил собеседник RT. 

Всего было проанализировано более 49 млрд кассовых чеков.

Ранее сообщалось, что в России за год упали продажи надувных бассейнов и кругов на 37 и 33% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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