В России за год упали продажи надувных бассейнов и кругов на 37% и 33% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Такском», которая имеется в распоряжении RT.

При этом отмечается, что средняя цена на надувной бассейн по России в 2023 году составила 3250 рублей, а на надувной круг — 800 рублей.

Как сообщили аналитики, средняя цена на шезлонг выросла до 4050 рублей, а продажи упали на 21% по сравнению аналогичным периодом 2022 года.

Кроме того, как отмечается в предоставленной статистике, средняя цена на солнцезащитный крем — 388 рублей, продажи упали на 3%.

Средняя цена на купальник и плавки по стране составила 1,3 тыс. рублей и 909 рублей соответственно, а продажи за год выросли на 17% и 12%.

Также в России за год выросли продажи шлёпанец и солнцезащитных очков — на 22% и 25%. Средняя цена на шлепанцы составила 1570 рублей, а на солнцезащитные очки — 1770 рублей.

Всего было проанализировано более 48 млрд кассовых чеков.

Ранее сообщалось, что в России за год увеличились продажи черешни и клубники на 34% и 6% соответственно.