В России за год упали продажи надувных бассейнов и кругов
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При этом отмечается, что средняя цена на надувной бассейн по России в 2023 году составила 3250 рублей, а на надувной круг — 800 рублей.
Как сообщили аналитики, средняя цена на шезлонг выросла до 4050 рублей, а продажи упали на 21% по сравнению аналогичным периодом 2022 года.
Кроме того, как отмечается в предоставленной статистике, средняя цена на солнцезащитный крем — 388 рублей, продажи упали на 3%.
Средняя цена на купальник и плавки по стране составила 1,3 тыс. рублей и 909 рублей соответственно, а продажи за год выросли на 17% и 12%.
Также в России за год выросли продажи шлёпанец и солнцезащитных очков — на 22% и 25%. Средняя цена на шлепанцы составила 1570 рублей, а на солнцезащитные очки — 1770 рублей.
Всего было проанализировано более 48 млрд кассовых чеков.
Ранее сообщалось, что в России за год увеличились продажи черешни и клубники на 34% и 6% соответственно.