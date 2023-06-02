В России за год выросли продажи клубники и черешни

В России за год увеличились продажи черешни и клубники на 34% и 6% соответственно. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Такском».

«Средняя цена на черешню по России в мае 2023 года — 450 рублей за кг. Средняя цена выросла на 11%, продажи выросли на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», — отмечают аналитики.

Средняя цена на клубнику по России в мае составила 475 рублей за кг, а продажи выросли на 6% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Также за год на 23% выросли продажи голубики и сливы (на 9%). А вот продажи винограда сократились на 4%.

Анализ составлен на основании статистической выборки обезличенных фискальных данных, получаемых только оператором фискальных данных ООО «Такском». Всего было проанализировано более 47 млрд кассовых чеков.

Биолог и агроном Михаил Воробьёв считает, что рост продаж клубники и черешни может быть связан с увеличением посевных и посадочных площадей.

«Если были увеличены посевные и посадочные площади, то увеличился и урожай, а значит, на прилавках у нас этой продукции появилось больше. Что касается винограда, он сейчас весь завозной. Скорее всего, его везут из южного полушария, где сейчас, в общем-то, осень. Очевидно, что если люди сейчас едят черешню, то вряд ли будут есть виноград. Поэтому он не пользуется спросом и его импортируют меньше», — отметил Воробьёв.

Он также считает, что в ближайшее время спрос на ягоды уменьшаться не будет.

«Летом мы всегда запасаемся витаминами. И едим их, и замораживаем, и варенье варим. Поэтому на клубнику, черешню и вишню спрос (в летние месяцы. — RT) уменьшаться не будет. На голубику, наверное, будет увеличиваться спрос. Потому что сейчас она всё-таки больше импортная, так как плодоносит в середине нашего, подмосковного, я имею в виду, лета. Поэтому её пока везут из южных регионов и стран. А как только будет урожай российский, цены пойдут вниз и потребление, соответственно, увеличится», — уточнил он.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург предупредил, что при склонности к аллергии и заболеваниях ЖКТ не стоит злоупотреблять черешней.