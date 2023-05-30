Диетолог Гинзбург рекомендовал отказаться от черешни при обострениях болезней ЖКТ

Врач-диетолог Михаил Гинзбург предупредил, что при склонности к аллергии и заболеваниях ЖКТ не стоит злоупотреблять черешней.

«Черешню нельзя есть больным с язвой и гастритом в момент обострения, потому что она раздражает слизистую желудка. Вне обострения ягоду есть можно, но с осторожностью», — сообщил врач в разговоре с «Москвой 24».

Также с осторожностью и в небольших количествах черешню можно есть при ожирении и сахарном диабете. А вот при склонности к аллергии стоит вовсе отказаться от её употребления, отметил Гинзбург.

Ранее Диетолог Наталья Нефёдова в разговоре с Nation News предупредила, что некоторые производители добавляют в ягоды и фрукты антибиотики, чтобы продукты дольше оставались свежими. По её словам, такие товары могут нанести вред здоровью.