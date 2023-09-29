В Челябинской области утвердили новую соцвыплату для медиков

Заксобрание Челябинской области поддержало законопроект о предоставлении права на социальную выплату медикам, оказывающим выездную патронажную паллиативную помощь взрослым.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ЗСО области.

«Депутаты областного парламента поддержали 28 сентября законопроект, внесённый губернатором, который предоставит право на получение специальной социальной выплаты с 1 июля медицинским работникам, оказывающим выездную патронажную паллиативную помощь взрослым», — уточнили в пресс-службе.

Выплата составляет от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в месяц. Её размер зависит от должности и количества отработанных часов.

В регионе также установлен ряд других соцвыплат для медработников.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой сообщал, что в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» с января 2023 года в Подмосковье 121 медик начал работать в сельской местности.