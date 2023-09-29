Врач Голухова: в начале пандемии COVID-19 было больше пациентов с миокардитами

Директор НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Елена Голухова констатировала, что сезонный ковид в настоящее время переносится легче, чем в начале пандемии, когда люди на фоне инфекции чаще страдали от осложнений на сердце.

«Часть из них переносили миокардит, другие — воспаление стенок коронарных сосудов, тех, что питают сердце, у многих было нарушение сердечного ритма. На этот раз есть свидетельства того, что нынешняя волна переносится легко, поэтому миокардитов будет меньше», — поделилась врач в беседе с сайтом kp.ru.

Голухова посоветовала соблюдать меры профилактики: носить маску, избегать скопления людей, в случае заболевания оставаться дома.

Со своей стороны, главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов в разговоре с «Российской газетой» напомнил о базовых правилах поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы организма.

Он посоветовал отказаться от курения и алкоголя, не досаливать пищу, не менее получаса в день заниматься физическими упражнениями. Также, по его словам, ежедневно нужно съедать 400—500 гр. свежих овощей и фруктов и периодически измерять артериальное давление.

Ранее врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анастасия Фомичёва предупредила, что длительный стресс может стать причиной сердечного приступа (инфаркта миокарда).