Врач Фомичёва: стресс может стать причиной развития болезней сердца
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На фоне стресса в организме повышается уровень определённых гормонов, что может привести к сужению сосудов, повышению артериального давления и увеличению нагрузки на сердце, объяснила она в беседе с газетой «Известия».
«Длительный стресс может стать причиной различных заболеваний, в том числе артериальной гипертензии, нарушения ритма сердца, острого коронарного синдрома, вплоть до инфаркта миокарда, приступа стенокардии и стресс-индуцированной кардиомиопатии — синдрома «разбитого сердца», который чаще встречается у женщин», — предупредила Фомичёва.
Кроме того, по её словам, это может привести к развитию депрессии, тревожных расстройств, панических атак с риском дальнейшего посттравматического стрессового расстройства.
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