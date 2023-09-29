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Врач Фомичёва: стресс может стать причиной развития болезней сердца

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Врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анастасия Фомичёва предупредила, что длительный стресс может стать причиной сердечного приступа (инфаркта миокарда).
Врач Фомичёва: стресс может стать причиной развития болезней сердца
  • Gettyimages.ru

На фоне стресса в организме повышается уровень определённых гормонов, что может привести к сужению сосудов, повышению артериального давления и увеличению нагрузки на сердце, объяснила она в беседе с газетой «Известия».

«Длительный стресс может стать причиной различных заболеваний, в том числе артериальной гипертензии, нарушения ритма сердца, острого коронарного синдрома, вплоть до инфаркта миокарда, приступа стенокардии и стресс-индуцированной кардиомиопатии — синдрома «разбитого сердца», который чаще встречается у женщин», — предупредила Фомичёва.

Кроме того, по её словам, это может привести к развитию депрессии, тревожных расстройств, панических атак с риском дальнейшего посттравматического стрессового расстройства.

Ранее психолог Андрей Гуляев, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов, в беседе с НСН объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.

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