Врач Белоусов: боль в желудке и тошнота отличают отравление от переедания
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Чем больше человек ест, тем сильнее чувство тяжести в желудке, отметил специалист в беседе с РИАМО.
«В этом случае способ избавления простой: остановитесь, перестаньте набивать желудок», — сказал гастроэнтеролог.
Что касается пищевого отравления, то оно может сопровождаться такими симптомами, как резкая боль в желудке, чувство тошноты, рвота, озноб, расстройство пищеварения и повышение температуры. Заболевание протекает стремительно и продолжается четыре-пять дней, отметил Белоусов.
Он посоветовал при ухудшении состояния вызвать скорую помощь.
Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».