Врач Белоусов: боль в желудке и тошнота отличают отравление от переедания

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов рассказал, что отличить переедание от отравления можно по нескольким признакам. Например, отравление развивается стремительно и сопровождается резкой болью в желудке.

Чем больше человек ест, тем сильнее чувство тяжести в желудке, отметил специалист в беседе с РИАМО.

«В этом случае способ избавления простой: остановитесь, перестаньте набивать желудок», — сказал гастроэнтеролог.

Что касается пищевого отравления, то оно может сопровождаться такими симптомами, как резкая боль в желудке, чувство тошноты, рвота, озноб, расстройство пищеварения и повышение температуры. Заболевание протекает стремительно и продолжается четыре-пять дней, отметил Белоусов.

Он посоветовал при ухудшении состояния вызвать скорую помощь.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».