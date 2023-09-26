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Врач Белоусов: боль в желудке и тошнота отличают отравление от переедания

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Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов рассказал, что отличить переедание от отравления можно по нескольким признакам. Например, отравление развивается стремительно и сопровождается резкой болью в желудке.
Врач Белоусов: боль в желудке и тошнота отличают отравление от переедания
  • Gettyimages.ru
  • © Paul Bradbury

Чем больше человек ест, тем сильнее чувство тяжести в желудке, отметил специалист в беседе с РИАМО.

«В этом случае способ избавления простой: остановитесь, перестаньте набивать желудок», — сказал гастроэнтеролог.

Что касается пищевого отравления, то оно может сопровождаться такими симптомами, как резкая боль в желудке, чувство тошноты, рвота, озноб, расстройство пищеварения и повышение температуры. Заболевание протекает стремительно и продолжается четыре-пять дней, отметил Белоусов.

Он посоветовал при ухудшении состояния вызвать скорую помощь.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».

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