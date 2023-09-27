Россияне назвали запрет рукопожатий и парфюма странными требованиями на работе

Специалисты сервиса «Зарплата.ру» опросили россиян и выяснили, с какими необычными корпоративными запретами им приходилось сталкиваться. Согласно результатам исследования, с которыми ознакомился RT, в список самых странных требований среди прочих вошли недопустимость рукопожатий и использование парфюма в офисе.

Помимо перечисленных, в число необычных требований со стороны работодателя респонденты также включили запрет ставить лайки публикациям, критикующим руководство, помогать низкоквалифицированным коллегам, носить колготки любого другого цвета, кроме телесного, покупать акции у конкурентов, использовать технику Apple на работе, вести личный аккаунт в Instagram* и отмечать день рождения в офисе.

Обычно же от россиян, сталкивавшихся с ограничениями на работе, требовали не разглашать размер зарплаты (так ответили 48% респондентов), следовать жёсткому дресс-коду и не прибегать к свободной форме одежды (47%), не использовать гаджеты (46%) и соцсети (46%) в процессе рабочего дня, не выражать негативное мнение о компании, её продукции или услугах (40%), не слушать музыку на рабочем месте (29%), не публиковать откровенные фото в сети (19%), не курить (15%), не пропускать корпоративы (7%), не читать новости на работе (4%), не дружить с коллегами (3%), не использовать парфюм (2%).

Как показал опрос, почти треть (29%) принявших в нём участие заявили, что информация о запретах в компании не станет для них отталкивающим фактором при трудоустройстве, 55% будут ориентироваться в такой ситуации по обстоятельствам, а 26% точно не будут готовы принять предложение.

«В свою очередь, как считает половина опрошенных (50%), строгие корпоративные правила важны, но для всех должны быть послабления. 44% уверены, что запреты способствуют выгоранию и постоянной текучке кадров. Лишь 6% допускают, что жёсткие правила нужны и именно они помогают дисциплинировать команду», — свидетельствуют результаты опроса.

Как отмечается, в исследовании приняли участие 2560 работающих респондентов в возрасте от 25 до 55 лет из всех федеральных округов России. По его данным, большинство респондентов (65%) сталкивались с корпоративными запретами в процессе трудовой деятельности.

Ранее стало известно, что, согласно новому опросу, 29% россиян хотели бы, чтобы их оплачиваемый отпуск продолжался около трёх месяцев.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.