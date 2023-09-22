Опрос выявил желание 42% россиян работать на фрилансе

Аналитики сервиса «Подработка» и медиахолдинга Rambler&Co провели опрос и выяснили, что 42% жителей России хотели бы перейти на работу на фрилансе. С результатами соответствующего исследования ознакомился RT.

Так, 24% респондентов уточнили, что задумывались о переходе на фриланс для подработки, а 18% — для постоянной работы.

В то же время опрос показал, что 9% россиян уже работают в подобном формате полный день, ещё 5% — в свободное время.

44% респондентов вовсе не рассматривают переход на фриланс, отмечается в исследовании.

Среди плюсов фриланса 34% опрошенных выделили свободный график работы, 22% — возможность зарабатывать больше, 21% — удалённую занятость, 11% — возможность переезда в другой город или страну, а 5% — участие сразу в нескольких проектах.

В список минусов такой работы участники исследования включили усталость от постоянного нахождения в режиме онлайн (20%), стресс из-за отсутствия проектов (19%), ненормированный рабочий день (18%) и низкую оплату труда (17%).

«7% опрошенных недовольны тем, что им приходится тратить на работу больше времени, чем на друзей. Слишком узкую специализацию на фрилансе отметили 6% респондентов, а 5% — быстрое выгорание», — говорится в результатах опроса.

Наиболее популярными сферами для работы на фрилансе являются IT (28%), сфера обслуживания (13%), продажи (9%) и образование (8%), иностранные языки (7%), маркетинг и ремонт (по 6%), дизайн, туризм, красота, здоровье и бытовые услуги (по 4%), недвижимость (3%).

Как отмечается, в исследовании приняли участие более 54 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 45 лет из всех регионов России.

Ранее стало известно, что, согласно новому опросу, 29% россиян хотели бы, чтобы их оплачиваемый отпуск продолжался около трёх месяцев.