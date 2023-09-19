Узнать больше

Треть россиян мечтают о трёхмесячном отпуске

Короткая ссылка
Согласно новому исследованию, 29% россиян хотели бы, чтобы их оплачиваемый отпуск продолжался около трёх месяцев. Ещё 23% утверждают, что им хватило бы двух месяцев отдыха.
Треть россиян мечтают о трёхмесячном отпуске
  • Gettyimages.ru

Опрос проводил сайт kp.ru в соцсетях и мессенджерах. Участниками исследования стали 7,5 тыс. пользователей.

Как заявили 42% опрошенных, им вполне достаточно 28 дней, которые положены по закону сейчас.

По словам 3% респондентов, они отдыхают около двух недель в год. Столько же участников исследования сообщили, что работают без отпуска и выходных.

Ранее адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова увеличить отпуск в России до 35 дней для граждан, имеющих существенный трудовой стаж.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить