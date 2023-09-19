Треть россиян мечтают о трёхмесячном отпуске

Согласно новому исследованию, 29% россиян хотели бы, чтобы их оплачиваемый отпуск продолжался около трёх месяцев. Ещё 23% утверждают, что им хватило бы двух месяцев отдыха.

Опрос проводил сайт kp.ru в соцсетях и мессенджерах. Участниками исследования стали 7,5 тыс. пользователей.

Как заявили 42% опрошенных, им вполне достаточно 28 дней, которые положены по закону сейчас.

По словам 3% респондентов, они отдыхают около двух недель в год. Столько же участников исследования сообщили, что работают без отпуска и выходных.

Ранее адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова увеличить отпуск в России до 35 дней для граждан, имеющих существенный трудовой стаж.