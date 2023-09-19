Юрист призвала дать право увеличивать отпуск в России за хорошие результаты труда
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«Нужно оставить отпуск так, как он прописан в Трудовом кодексе, и дать возможность работодателю, исходя из трудовой необходимости и каждого конкретного случая, давать возможность продлевать этот отпуск, но сделать это не императивной нормой, а нормой, которая даёт право работодателю увеличить отпуск в виде определённых бонусов, преференций за хорошие результаты труда», — рассказала специалист.
По её мнению, в разных сферах экономики пропуск рабочих дней может негативно влиять «на возможность работнику вернуться к исполнению своих трудовых обязанностей».
«Такой долгосрочный отпуск должен быть по согласованию с работником и только по желанию работодателя в качестве поощрения за хорошую работу. Можно 30 лет трудиться и не давать результатов», — считает Ярмуш.
Собеседница RT подчеркнула, что на работодателя и экономику это дополнительная нагрузка.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил увеличить отпуск до 35 дней для граждан, имеющих существенный трудовой стаж.