Юрист призвала дать право увеличивать отпуск в России за хорошие результаты труда

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова увеличить отпуск в России до 35 дней для граждан, имеющих существенный трудовой стаж.

«Нужно оставить отпуск так, как он прописан в Трудовом кодексе, и дать возможность работодателю, исходя из трудовой необходимости и каждого конкретного случая, давать возможность продлевать этот отпуск, но сделать это не императивной нормой, а нормой, которая даёт право работодателю увеличить отпуск в виде определённых бонусов, преференций за хорошие результаты труда», — рассказала специалист.

По её мнению, в разных сферах экономики пропуск рабочих дней может негативно влиять «на возможность работнику вернуться к исполнению своих трудовых обязанностей».

«Такой долгосрочный отпуск должен быть по согласованию с работником и только по желанию работодателя в качестве поощрения за хорошую работу. Можно 30 лет трудиться и не давать результатов», — считает Ярмуш.

Собеседница RT подчеркнула, что на работодателя и экономику это дополнительная нагрузка.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил увеличить отпуск до 35 дней для граждан, имеющих существенный трудовой стаж.