В России предложили увеличить отпуск сотрудникам после 30 лет трудового стажа

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил увеличить отпуск до 35 дней для граждан, имеющих существенный трудовой стаж. Копия обращения на имя председателя Совфеда Валентины Матвиенко есть в распоряжении RT.

В обращении политолог отметил, что в трудовом законодательстве ряда стран существует прямая закономерность между продолжительностью трудового стажа гражданина и продолжительностью его ежегодного оплачиваемого отпуска по принципу: чем больше стаж — тем больше срок отпуска.

С одной стороны, это поощрение для граждан, имеющих существенный опыт и внëсших своим трудом существенный вклад в национальную экономику, отметил Орлов.

С другой стороны, по его словам, это льгота для лиц, которым требуется больше времени на восстановление сил.

Аналогичная эффективная система поддержки опытных специалистов могла бы быть интегрирована и в российское трудовое законодательство, пояснил собеседник RT.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части увеличения срока ежегодного оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней для лиц, имеющих 30 и более лет трудового стажа», — говорится в тексте обращения.

Ранее Орлов предложил ввести регулярные дополнительные выходные для многодетных в конце декабря.