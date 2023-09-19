В России предложили увеличить отпуск сотрудникам после 30 лет трудового стажа
В обращении политолог отметил, что в трудовом законодательстве ряда стран существует прямая закономерность между продолжительностью трудового стажа гражданина и продолжительностью его ежегодного оплачиваемого отпуска по принципу: чем больше стаж — тем больше срок отпуска.
С одной стороны, это поощрение для граждан, имеющих существенный опыт и внëсших своим трудом существенный вклад в национальную экономику, отметил Орлов.
С другой стороны, по его словам, это льгота для лиц, которым требуется больше времени на восстановление сил.
Аналогичная эффективная система поддержки опытных специалистов могла бы быть интегрирована и в российское трудовое законодательство, пояснил собеседник RT.
«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части увеличения срока ежегодного оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней для лиц, имеющих 30 и более лет трудового стажа», — говорится в тексте обращения.
Ранее Орлов предложил ввести регулярные дополнительные выходные для многодетных в конце декабря.