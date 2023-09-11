В России предложили ввести выходную предновогоднюю неделю для многодетных

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести регулярные дополнительные выходные для многодетных в конце декабря. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть у RT.

В своём обращении политолог отметил, что в последние годы федеральные и региональные власти приняли многочисленные правовые положения, направленные на поддержку многодетных семей. В том числе в период последнего внесения поправок в Конституцию России особое внимание было акцентировано на важности поддержки семей с детьми.

При этом многодетные родители не имеют в настоящее время существенных трудовых льгот, несмотря на значительные усилия и время, которые от них требуются для всестороннего развития и воспитания детей, заметил Орлов.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения на регулярной основе выходной оплачиваемой недели в конце декабря — накануне выходных новогодних праздников — для работающих граждан, на иждивении которых находятся три и более несовершеннолетних», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили ввести дополнительные оплачиваемые выходные для многодетных.