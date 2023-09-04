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В Госдуме предложили ввести дополнительные оплачиваемые выходные для многодетных

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ежемесячно предоставлять многодетным родителям дополнительные четыре выходных дня. Копия письма на имя министра труда и социальной защиты России Антона Котякова есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили ввести дополнительные оплачиваемые выходные для многодетных
  • Gettyimages.ru
  • © PhotoAlto/Eric Audras

В обращении законодатель отметила, что в настоящее время трудовым законодательством предусмотрено, что один из родителей ребёнка-инвалида имеет право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных в течение месяца. Она подчеркнула, что значимость данной нормы для жизнеобеспечения ребёнка-инвалида и его благополучного развития не вызывает сомнений.

Вместе с тем, как отметила Лантратова, в дополнительных выходных днях нуждаются и многодетные родители, которые смогут использовать это время для обустройства быта большой семьи, организации совместного досуга, воспитания детей.

«В связи с этим мной готовятся изменения к законодательству, предусматривающие предоставление многодетным родителям права на дополнительные оплачиваемые выходные. В частности, предлагается установить, что работникам, имеющим трёх и более детей в возрасте до 18 лет, предоставляется до четырёх дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц. С учётом изложенного прошу вас, уважаемый Антон Олегович, оценить целесообразность данной инициативы и предоставить позицию Министерства по данному вопросу», — говорится в обращении.

Ранее в Госдуме призвали позволить ряду семей использовать средства материнского капитала для покупки автомобиля.

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