Узнать больше

В Госдуме призвали разрешить ряду семей использовать средства маткапитала для покупки авто

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил к внесению в нижнюю палату парламента проект федерального закона, согласно которому предлагается разрешить многодетным семьям и семьям, имеющим ребёнка-инвалида, использовать средства материнского (семейного) капитала для приобретения отечественного автомобиля. Копии законопроекта и пояснительной записки имеются в распоряжении RT.
В Госдуме призвали разрешить ряду семей использовать средства маткапитала для покупки авто
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

Как пояснил Нилов, в настоящее время средства маткапитала имеют строго целевой характер и приобретение автомобиля с использованием этих денег не предусмотрено.

«В то же время автомобиль бывает жизненно необходим многодетной семье, а также семье, имеющей ребёнка-инвалида, для того чтобы возить детей в поликлинику, больницу, детский сад, в различные кружки и секции. Особенно необходим автомобиль семьям, проживающим в сельской местности», — говорится в тексте пояснительной записки.

Законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», предусматривающие возможность направления средств (части средств) маткапитала на приобретение автомобиля как нового, так и бывшего в употреблении.

При этом автомобиль, как подчеркнул замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме, должен быть произведён на территории России и использоваться для перевозки пассажиров.

Согласно законопроекту, он не подлежит продаже, передаче в залог либо отчуждению иным способом в течение трёх лет с момента его регистрации, что позволит избежать злоупотреблений в части обналичивания средств маткапитала.

Инициатива направлена для получения заключения в правительство России и подготовлена к внесению в Государственную думу.

Ранее Нилов подготовил к внесению в нижнюю палату парламента проект федерального закона, согласно которому предлагается ввести запрет на перемещение автомобиля со знаком «Инвалид» на спецстоянку. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить