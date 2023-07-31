В Госдуме призвали разрешить ряду семей использовать средства маткапитала для покупки авто

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил к внесению в нижнюю палату парламента проект федерального закона, согласно которому предлагается разрешить многодетным семьям и семьям, имеющим ребёнка-инвалида, использовать средства материнского (семейного) капитала для приобретения отечественного автомобиля. Копии законопроекта и пояснительной записки имеются в распоряжении RT.

Как пояснил Нилов, в настоящее время средства маткапитала имеют строго целевой характер и приобретение автомобиля с использованием этих денег не предусмотрено.

«В то же время автомобиль бывает жизненно необходим многодетной семье, а также семье, имеющей ребёнка-инвалида, для того чтобы возить детей в поликлинику, больницу, детский сад, в различные кружки и секции. Особенно необходим автомобиль семьям, проживающим в сельской местности», — говорится в тексте пояснительной записки.

Законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», предусматривающие возможность направления средств (части средств) маткапитала на приобретение автомобиля как нового, так и бывшего в употреблении.

При этом автомобиль, как подчеркнул замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме, должен быть произведён на территории России и использоваться для перевозки пассажиров.

Согласно законопроекту, он не подлежит продаже, передаче в залог либо отчуждению иным способом в течение трёх лет с момента его регистрации, что позволит избежать злоупотреблений в части обналичивания средств маткапитала.

Инициатива направлена для получения заключения в правительство России и подготовлена к внесению в Государственную думу.

Ранее Нилов подготовил к внесению в нижнюю палату парламента проект федерального закона, согласно которому предлагается ввести запрет на перемещение автомобиля со знаком «Инвалид» на спецстоянку.