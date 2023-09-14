Юрист Южалин напомнил о необходимости предоставлять студентам-очникам допотпуска

Директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал RT, какие нюансы стоит учитывать при устройстве на работу студента, проходящего обучение в очном формате.

Во-первых, в подобных ситуациях работодателю важно помнить о возможности заключить со студентом срочный трудовой договор (по согласованию с работником). Такой же документ стороны могут подписать, если студента принимают на работу для прохождения практики или стажировки в рамках обучения, сказал юрист.

Во-вторых, нужно принимать во внимание возраст работника.

«Если ему не исполнилось 18 лет, на него распространяются гарантии, установленные для несовершеннолетних работников. Например, таким работникам устанавливается сокращённая продолжительность рабочего времени (в зависимости от возраста), их нельзя принимать на работы, которые запрещены несовершеннолетним (работа во вредных условиях, ночных клубах, продажа алкоголя и прочее)», — уточнил Южалин.

Он добавил, что у таких работников также есть право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день. Кроме того, их нельзя привлекать к работе в ночное время, к сверхурочной работе, работе в выходные и праздничные дни, а также направлять в командировки (за исключением работников творческих профессий). Все эти гарантии предоставляются работнику до достижения им 18 лет, подчеркнул Южалин.

В-третьих, работодатель обязан предоставлять студентам-очникам дополнительные отпуска без сохранения зарплаты.

Так, студентам вузов нужно предоставить отпуск без сохранения заработной платы для прохождения промежуточной аттестации (15 календарных дней в учебном году), для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов (четыре месяца), для сдачи итоговых госэкзаменов (один месяц).

В свою очередь, работникам, обучающимся очно по программам среднего профессионального образования, стоит предоставить отпуск без сохранения зарплаты для прохождения промежуточной аттестации (десять календарных дней в учебном году) и для прохождения государственной итоговой аттестации (до двух месяцев).

«В остальном порядок приёма на работу студента-очника будет проводиться по общим правилам», — резюмировал Южалин.

Ранее специалист Анастасия Моргунова в беседе с RT назвала особенности найма несовершеннолетних сотрудников. По её словам, подростки в возрасте от 14 до 15 лет могут работать до 24 часов в неделю, в возрасте от 16 до 17 лет — до 35 часов.