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Большинство россиян рассказали, что не берут больничный в случае болезни

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Новое исследование показало, что большинство работающих россиян (66%) в случае болезни не оформляют больничный. Каждый третий признался, что возвращается к работе после того, как день-два полежит дома.
Большинство россиян рассказали, что не берут больничный в случае болезни
  • Gettyimages.ru

Ещё 24% продолжают ходить на работу во время болезни, а 9% переходят на удалённый режим, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные, полученные в ходе опроса, проведённого СК «Росгосстрах» и исследовательским центром «Зарплата.ру».

Доля тех, кто не берёт больничные, выросла на семь процентных пунктов по сравнению с прошлым годом.

Берут больничные только 34% опрошенных. Из них 25% подключаются к выполнению рабочих задач в случае необходимости.

Респонденты также назвали причины, по которым отказываются от больничного: 46% придерживаются мнения, что пары дней дома достаточно для выздоровления, ещё 20% считают, что брать больничный невыгодно финансово, а 19% заявили, что их некому заменить на рабочем месте.

Ещё 9% не видят смысла в больничном, так как всё равно приходится работать, а 6% признались, что в их компании больничные не приветствуются.

Ранее завотделением хирургического лечения дисфункций диафрагмы и сердечной недостаточности НКЦ №1 РНЦХ им. Петровского Андрей Лысенко заявил, что людям с признаками респираторных инфекций категорически нельзя посещать работу из-за возможных осложнений на сердце.

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