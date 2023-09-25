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Врач Лысенко предупредил о риске миокардита после перенесённой на ногах инфекции

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Завотделением хирургического лечения дисфункций диафрагмы и сердечной недостаточности НКЦ №1 РНЦХ имени Петровского Андрей Лысенко заявил, что людям с признаками респираторных инфекций категорически нельзя посещать работу.
Врач Лысенко предупредил о риске миокардита после перенесённой на ногах инфекции
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«Дилатационная кардиомиопатия может быть приобретённой за счёт осложнений после перенесённого коронавируса, гриппа и так далее», — заявил врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, иногда развитию заболевания сопутствует генетический фактор.

Вирусные инфекции и поствирусные миокардиты — крайне тяжёлые заболевания, многое зависит от того, как пациент переносит инфекцию. Он призвал не посещать работу с признаками простуды во избежание осложнений.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».

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