Врач Лысенко предупредил о риске миокардита после перенесённой на ногах инфекции
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«Дилатационная кардиомиопатия может быть приобретённой за счёт осложнений после перенесённого коронавируса, гриппа и так далее», — заявил врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, иногда развитию заболевания сопутствует генетический фактор.
Вирусные инфекции и поствирусные миокардиты — крайне тяжёлые заболевания, многое зависит от того, как пациент переносит инфекцию. Он призвал не посещать работу с признаками простуды во избежание осложнений.
Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».